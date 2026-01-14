В Иране возложили на США и Израиль ответственность за жертвы на протестах

Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил о прямой ответственности США и Израиля за гибель мирных граждан во время протестов в исламской республике. Соответствующая позиция была изложена в его официальном обращении к руководству Организации Объединённых Наций.
В письме, направленном генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу и председателю Совета Безопасности, дипломат возложил юридическую ответственность за жертвы среди гражданского населения, в том числе молодежи, на Вашингтон и Тель-Авив. По его мнению, последствия протестов напрямую связаны с действиями и заявлениями этих государств.
Обращение Иравани было направлено в ответ на высказывания президента США Дональда Трампа, который публично призывал участников протестов в Иране продолжать акции и захватывать государственные институты, заявляя о готовности оказать поддержку.
Ранее сообщалось, что жертвами протестных акций в Иране могли стать более 12 тысяч человек. Получение достоверной информации о жертвах в Иране затруднено из-за ограничений в работе средств связи.