Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иране возложили на США и Израиль ответственность за жертвы на протестах

Постпред Ирана при ООН заявил об ответственности США и Израиля за гибель мирных граждан во время протестов в республике.

Источник: Аргументы и факты

Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил о прямой ответственности США и Израиля за гибель мирных граждан во время протестов в исламской республике. Соответствующая позиция была изложена в его официальном обращении к руководству Организации Объединённых Наций.

В письме, направленном генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу и председателю Совета Безопасности, дипломат возложил юридическую ответственность за жертвы среди гражданского населения, в том числе молодежи, на Вашингтон и Тель-Авив. По его мнению, последствия протестов напрямую связаны с действиями и заявлениями этих государств.

Обращение Иравани было направлено в ответ на высказывания президента США Дональда Трампа, который публично призывал участников протестов в Иране продолжать акции и захватывать государственные институты, заявляя о готовности оказать поддержку.

Ранее сообщалось, что жертвами протестных акций в Иране могли стать более 12 тысяч человек. Получение достоверной информации о жертвах в Иране затруднено из-за ограничений в работе средств связи.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше