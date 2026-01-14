В Ростове из-за атаки ВСУ загорелись жилые дома и промышленное предприятие: что известно к этому часу

Дроны атаковали Ростовскую область.
Ростовская область вновь оказалась под ударом Украины. После объявления беспилотной опасности последовали атаки на Ростов-на-Дону, приведшие к пожарам и разрушениям в жилых и промышленных зонах. Власти координируют работу экстренных служб и оценивают ущерб. Что известно об атаке ВСУ — в материале URA.RU.
Беспилотная опасность.
Накануне вечером, 13 января, на территории Ростовской области была объявлена беспилотная опасность. В сообщении МЧС говорилось, что жителям необходимо покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и не подходить к окнам.
Отражение воздушной атаки.
Ночью мэр Ростова-на-Дону Александр Скрябин сообщил, что в городе отражается воздушная атака ВСУ. Он написал, что атака отражается над западной частью города. Скрябин добавил, что информация о последствиях уточняется.
Повреждения.
Позже Скрябин рассказал о последствиях атаки БПЛА. Он написал, что поступает информация о повреждении нескольких многоквартирных домов. Также мэр добавил, что в результате падения обломков произошло возгорание строений на промышленном предприятии, и что реагирование ведется экстренными и оперативными службами.
Пожар в жилых домах.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь также подтвердил, что в Ростове-на-Дону идет отражение воздушной атаки. Все дежурно-спасательные службы приведены в готовность и оперативно выезжают для ликвидации последствий. Сейчас, по его словам, спасатели тушат возгорание на одном из промышленных объектов в западной части города. Также губернатор сообщил, что дежурные бригады выехали в микрорайон Левенцовский, где в результате атаки загорелись квартиры в многоэтажных домах. Информация о пострадавших уточняется.
Трагичный случай накануне.
При этом ранее, 13 января, в Таганроге Ростовской области при атаке украинских беспилотников погибла женщина. Ей было 65 лет. Во время атаки она находилась на рабочем месте и убирала помещения в здании, впоследствии разрушившемся.
Слюсарь заявил, что спасатели продолжают разбор завалов, работает комиссия по оценке ущерба. Управление защиты от ЧС города организовало прием документов от жителей пострадавших домов и владельцев автомобилей для оказания материальной помощи.