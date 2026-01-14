Переломы и простыни в крови: роженицы рассказали об ужасах роддома Кузбасса

«Когда я была беременной в 2013—2014 годах, я стала спрашивать про роддома. Когда заходила речь про первый… В женской консультации сидела девушка, она потеряла там ребенка. И сказала, что не она первая и не она последняя. После того, как она родила, ребенок не закричал сразу. И на утро ребенка ей не принесли… Я оказалась в первом роддоме, потому что меня туда экстренно доставили с подозрением на преждевременные роды. Отношение к женщинам было отвратительным. Говорят: “Залезай на кресло или что, ты предлагаешь туда тебя посадить?” Когда меня осмотрели, сказали, что молочница и обильные слизистые выделения. Я спросила, будут ли мне делать тест, мне отказали и отправили домой», — вспоминает Наталья.