Переломы и простыни в крови: роженицы рассказали об ужасах роддома Кузбасса

Девять младенцев умерли в роддоме № 1 в Новокузнецке Кемеровской области. Практически все — недоношенные. У всех погибших малышей была внутриутробная инфекция, утверждает региональный Минздрав.
История, потрясшая 13 января всю страну, разворачивалась, как оказалось, уже давно. Роженицы неоднократно жаловались на хамское отношение в учреждении, неверные диагнозы и жуткие условия. Теперь же ситуацией занялись следователи — СК возбудил уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности и халатности.
Инфекции, переломы и травмы.
Одна из собеседниц aif.ru, пожелавшая не раскрывать своего имени, рассказала, что рожала в июле 2025 года в роддоме № 1, где ей и ее ребенку, с ее слов, занесли инфекцию.
«Так было абсолютно у всех, кто рожал в этот день. Но врачи сказали мамочкам, что все эти инфекции внутриутробные. У всех в один день…» — сказала женщина, уточнив, что, к счастью, сейчас с ее ребенком все в порядке.
Еще одна роженица Айнура рассказала, что в 2021 году при родах ее новорожденной дочке сломали ключицу.
«Меня оставили ночевать в родблоке с грязными простынями в крови, а на следующий день меня просто выписали, потому что якобы пришел положительный тест на коронавирус. Я пересдала, никакой “короны” не было. Я принесла справки, но ребенка мне целую неделю не давали даже увидеть», — рассказала девушка, добавив, что ребенка отдали только ее мужу при условии, что мать будет находиться с малышом в разных помещениях.
«В первом роддоме у моей подруги принимали роды несколько лет назад, уронили ребёнка головой об пол, была гематома размером с голову малыша. После выписки их положили в детскую больницу, где они лежали целый месяц, и кололи им уколы в голову», — сообщила Анастасия.
Адские условия.
Жительница Новокузнецка Алена, рожавшая в этом учреждении несколько лет назад, столкнулась с тем, что по отделению бегали тараканы. Девушка рассказала aif.ru, что ей пришлось самой делать шторы для палаты.
«Пока я лежала, у нас была девочка, она подавала жалобу в Минздрав. В итоге у нас три дня были идеальные. А потом после проверок снова появились и тараканы, и хамское отношение», — отметила она.
Еще одна собеседница aif.ru Наталья рассказала, что почти 12 лет назад условия в роддоме ничем не отличались от нынешних.
«Когда я была беременной в 2013—2014 годах, я стала спрашивать про роддома. Когда заходила речь про первый… В женской консультации сидела девушка, она потеряла там ребенка. И сказала, что не она первая и не она последняя. После того, как она родила, ребенок не закричал сразу. И на утро ребенка ей не принесли… Я оказалась в первом роддоме, потому что меня туда экстренно доставили с подозрением на преждевременные роды. Отношение к женщинам было отвратительным. Говорят: “Залезай на кресло или что, ты предлагаешь туда тебя посадить?” Когда меня осмотрели, сказали, что молочница и обильные слизистые выделения. Я спросила, будут ли мне делать тест, мне отказали и отправили домой», — вспоминает Наталья.
Резонанс на высоком уровне.
Минздрав Кузбасса подтвердил, что с 1 декабря по 11 января в роддоме приняли 234 родов, 17 детей родились в крайне тяжелом состоянии с внутриутробной инфекцией. Девять малышей спасти не удалось.
Ситуация получила широкий резонанс на самом высоком уровне. Совет Федерации и Госдума взяли трагедию на контроль. Спикер СФ Валентина Матвиенко поручила изучить вопрос для подготовки возможных законодательных инициатив, чтобы не допустить подобного в будущем.
Главврача роддома отстранили от должности. Следователи опрашивают персонал, изымают медицинскую документацию. Также назначены судмедэкспертизы для установления точной причины смерти детей.