Трамп послал сигнал иранским властям на фоне протестов

Президент США Дональд Трамп послал Ирану сигнал, смысл которого — призвать иранские власти к гуманности в отношении протестующих. Об этом она заявил в ходе выступления перед журналистами на авиабазе Эндрюс (штат Мэриленд).
«Сигнал заключается в том, что им следует проявить гуманность. У них большие проблемы. И я надеюсь, что они не будут убивать людей», — сказал Дональд Трамп, его слова передает ТАСС. Он добавил, что вскоре его проинформируют о ситуации в стране. Сейчас ему кажется, что иранские власти «ведут себя плохо», но, по его словам, эта информация требует подтверждения.
«Им лучше вести себя хорошо», — отметил президент США. Комментируя возможные ответные меры, которые Иран обещал применить в случае открытой агрессии Вашингтона, Трамп сообщил, что уже проходил через это. По его словам, Тегеран давал такие же обещания в прошлый раз, когда американские бомбардировщики нанесли удары по иранским объектам, которые якобы были важны для его ядерной программы.
Трамп провел совещание с командой нацбезопасности по вопросу о ситуации в Иране, ожидая получить точные данные о количестве жертв. Ранее американский лидер публично заявил о поддержке протестующих, пообещав, что «помощь уже в пути», и призвал их «захватывать органы власти», а также отменил все запланированные встречи с иранскими официальными лицами. В ответ секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Лариджани назвал Трампа «главным убийцей иранского народа».
Массовые антиправительственные протесты начались в Исламской республике в конце декабря 2025 года на фоне ситуации в экономике. Волнения быстро приобрели политический характер и распространились на несколько крупных городов. Протестующие поджигают правительственные здания и вступают в вооруженные конфликты с правительственными силами. Власти предупредили о силовых ответных мерах. А Вашингтон сразу выступил с поддержкой протестантов. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Штаты и Израиль завезли в страну бунтовщиков и террористов, которые обезглавливают людей на улицах и открывают огонь по мирным жителям, потому что так им приказали из-за рубежа.