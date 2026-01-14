Ричмонд
Роспотребнадзор выносил несколько предупреждений роддому № 1 в Новокузнецке

Роспотребнадзор несколько раз выносил предупреждения в адрес роддома № 1 в Новокузнецке, где погибли девять детей. Как выяснила газета «Известия», инспекции отмечали несоблюдение сроков передачи экстренных уведомлений о вспышках инфекционных заболеваний.

Источник: Life.ru

Согласно закону, информация о каждом случае заболевания должна направляться в течение двух часов с момента обнаружения, а письменное подтверждение — в течение 12 часов. В роддоме это требование систематически игнорировалось: осенью 2024 года о болезни одного новорождённого сообщили только через пять дней, второго — через неделю. В марте 2025 года сведения о двух младенцах с неуточнённой инфекцией были переданы контролирующим органам спустя восемь и десять дней.

Помимо проблем с экстренными уведомлениями, проверяющие фиксировали нарушения в работе поликлиники при больнице. Жаловались на задержки с оказанием помощи и случаи отказа в приёме.

Ранее одна из пациенток роддома № 1 в Новокузнецке рассказала, как чуть сама не потеряла малыша из-за непрофессиональных действий врачей. Женщина сообщила, что акушеры во время родов нанесли её ребёнку травму, свернув шею при попытке извлечения. Пациентка также отметила, что из-за тяжёлых родов и неорганизованности персонала едва не умерла сама.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.