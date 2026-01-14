Роспотребнадзор выносил несколько предупреждений роддому № 1 в Новокузнецке

Согласно закону, информация о каждом случае заболевания должна направляться в течение двух часов с момента обнаружения, а письменное подтверждение — в течение 12 часов. В роддоме это требование систематически игнорировалось: осенью 2024 года о болезни одного новорождённого сообщили только через пять дней, второго — через неделю. В марте 2025 года сведения о двух младенцах с неуточнённой инфекцией были переданы контролирующим органам спустя восемь и десять дней.