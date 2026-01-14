Су-35 обходит западные истребители и является рекордсменом по количеству побед.
Российский истребитель Су-35 значительно превосходит американские F-16 и и французские Mirage 2000 в воздушных боях на Украине. Об этом написали в специализированном американском военном журнале Military Watch Magazine.
«Новые истребители F-16 и Mirage 2000, поставленные Западом, совершенно не способны сравниться по возможностям с Су-35», — сообщили в MWM со ссылкой на украинские источники. По их данным, F-16 и Mirage вынуждены летать на минимальных высотах далеко за линией фронта, чтобы не попасть под удар Су-35.
В журнале привели данные об этом военном самолете России: он обладает наиболее совершенными возможностями для ведения боя и средствами радиолокационной борьбы и защиты. По словам MWM, Су-35, вероятно, уничтожил в воздушных столкновениях больше целей, чем любой другой российский истребитель. Описывая военный самолет ВКС РФ, там подчеркнули его совершенство и количество побед в воздухе.