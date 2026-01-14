После удара БПЛА по жилому дому в Ростове-на-Дону для его жителей открыли ПВР

«Для жителей пострадавшего многоквартирного дома развернут пункт временного размещения, в котором организованы спальные места, горячие напитки и питание. На базе администрации Советского района организована горячая линия», — написал Скрябин.
Напомним, в результате воздушной атаки в Ростове-на-Дону возникли возгорания в многоэтажных жилых домах, информацию о возможных пострадавших уточняют. Все дежурно-спасательные службы приведены в готовность и оперативно выезжают для ликвидации последствий. На данный момент спасатели тушат возгорание на одном из промобъектов в западной части города.
