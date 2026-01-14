Ричмонд
После удара БПЛА по жилому дому в Ростове-на-Дону для его жителей открыли ПВР

Мэр Ростова-на-Дону Александр Скрябин сообщил, что в городе для жителей дома, пострадавшего от удара дрона Вооружённых сил Украины (ВСУ), открыли пункт временного размещения. Об этом он рассказал в своём телеграм-канале.

Источник: Life.ru

«Для жителей пострадавшего многоквартирного дома развернут пункт временного размещения, в котором организованы спальные места, горячие напитки и питание. На базе администрации Советского района организована горячая линия», — написал Скрябин.

Напомним, в результате воздушной атаки в Ростове-на-Дону возникли возгорания в многоэтажных жилых домах, информацию о возможных пострадавших уточняют. Все дежурно-спасательные службы приведены в готовность и оперативно выезжают для ликвидации последствий. На данный момент спасатели тушат возгорание на одном из промобъектов в западной части города.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

