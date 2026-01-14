Из-за атаки украинских дронов погибли мирные жители и загорелись квартиры: карта ударов БПЛА на 14 января

Накануне с 18:00 до 20:00 по московскому времени, было уничтожено 33 БПЛА. Большинство из них были нейтрализованы над Азовским морем (14 единиц) и над Крымом (11 единиц). Еще три беспилотника сбиты над Краснодарским краем, два — над Белгородской областью, два — над Черным морем и один — над Волгоградской областью.