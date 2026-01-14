Из-за атаки украинских дронов погибли мирные жители и загорелись квартиры: карта ударов БПЛА на 14 января

ВСУ вновь пытались атаковать российские регионы.
Ряд регионов юга и запада России в ночь на 14 января оказался под воздействием атак беспилотных аппаратов и ракетной угрозы. Инциденты привели к человеческим жертвам, повреждениям жилой инфраструктуры и промышленных объектов, а также к масштабным мерам реагирования со стороны сил ПВО и экстренных служб. Карта атаки ВСУ — в материале URA.RU.
Условные обозначения.
Ростовская область.
Ночью мэр Ростова-на-Дону Александр Скрябин сообщил об отражении воздушной атаки ВСУ над западными районами города. По предварительным данным, в результате инцидента повреждены несколько многоквартирных домов. Кроме того, мэр уточнил, что падение обломков вызвало возгорание строений на территории одного из промышленных предприятий. На месте происшествия работают экстренные и оперативные службы.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь также подтвердил факт отражения воздушной атаки в Ростове-на-Дону. Все дежурные спасательные подразделения приведены в состояние готовности и приступили к ликвидации последствий. По словам губернатора, в настоящий момент пожарные тушат возгорание на промышленном объекте в западной части города. Спасательные бригады также направлены в микрорайон Левенцовский, где в результате атаки произошло возгорание в квартирах нескольких многоэтажных домов. Для жителей поврежденного многоквартирного дома развернут пункт временного размещения, где организованы спальные места, обеспечение горячими напитками и питанием.
Белгородская область.
В Шебекино Белгородской области в результате взрыва украинского беспилотного аппарата погиб мирный житель. Мужчина скончался на месте от полученных ранений. «Нет слов, которые могли бы утешить родных и близких в таком горе… Выражаю искренние соболезнования семье погибшего…» — написал губернатор региона Вячеслав Гладков в своем telegram-канале.
ЛНР.
Вечером 13 января в результате удара беспилотника по легковому автомобилю в городе Сватово ЛНР погибла 45-летняя женщина. Дрон был направлен непосредственно на машину. Водитель, получивший минно-взрывные травмы, был госпитализирован. Его пассажирка скончалась на месте от полученных ранений.
Беспилотная опасность.
Кроме того, ночью 14 января на территории Брянской области была объявлена воздушная тревога в связи с опасностью атаки беспилотников. Позже глава региона Александр Богомаз сообщил о ракетной опасности. В два часа ночи ее отменили. Также была объявлена тревога для жителей Воронежа, Борисоглебска, Бобровского и Бутурлиновского районов Воронежской области в связи с угрозой возможного удара БПЛА. Сейчас угрозу уже отменили.
Помимо этого, в Курской области объявлена угроза атаки беспилотников. Все силы и средства ПВО приведены в повышенную готовность для отражения возможного нападения. Также в Орловской и Липецкой областях объявлена ракетная опасность. Параллельно на территории Ставропольского края, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии также введен режим беспилотной опасности в связи с угрозой применения БПЛА.
Сводка Минобороны.
Накануне с 18:00 до 20:00 по московскому времени, было уничтожено 33 БПЛА. Большинство из них были нейтрализованы над Азовским морем (14 единиц) и над Крымом (11 единиц). Еще три беспилотника сбиты над Краснодарским краем, два — над Белгородской областью, два — над Черным морем и один — над Волгоградской областью.
Позже, с 20:00 до 23:00 по московскому времени, силы ПВО продолжили работу, уничтожив еще девять аналогичных аппаратов. Четыре из них были перехвачены над Азовским морем, три — над Крымом и два — над Ростовской областью.
Ограничения в аэропортах.
Рано утром 14 января на фоне атак ВСУ аэропорт Грозный (Северный) временно ограничил выполнение авиарейсов. Ограничения на взлет и посадку воздушных судов введены для поддержания необходимого уровня безопасности полетов.