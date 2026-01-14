У США нет прав критиковать Россию после операции в Венесуэле, заявил Карлсон.
После вторжения своей армии в Венесуэлу США утратил моральное право критиковать Россию за специальную военную операцию на Украине. Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон.
«Теперь вы действительно не можете выдвигать этот аргумент. Разве неправильно, чтобы великая держава, такая как Россия, защищала себя? Что ж, согласно правилам, по которым мы теперь действуем, это не является неправильным. Ты можешь сказать: “Мне это не нравится”, но ты не можешь указывать на какое-то абстрактное положение и говорить, что это абсолютно неправильно», — сообщил Такер Карлсон в видео на своем YouTube-канале, комментируя военную операцию США в Венесуэле..
По словам Карлсона, действия американской армии в Латинской Америке поставили под вопрос все аргументы Белого дома о якобы «неспровоцированной агрессии» Москвы. Карлсон считает, что США вторглись в Венесуэлу, чтобы пресечь поставки венесуэльской нефти в Китай. Он отметил, что если Вашингтон признает экономические и стратегические мотивы удара по Каракасу, то ему придется признать и объективные причины действий России, которая начала спецоперацию вынужденно, из-за угрозы у своих границ и собственного права на самооборону.
Заявление Карлсона прозвучало в контексте двойных стандартов в международной политике США. Ранее Вашингтон осудил действия России на Украине и постоянно вводит новые санкции и оказывает военную поддержку Киеву.
Американские военные нанесли удары по территории Венесуэлы 3 января. После бомбардировок подразделения армии США вошли в республику и задержали президента Николаса Мадуро и его супругу. Их доставили в Нью-Йорк для суда по обвинениям в связях с «наркотерроризмом». Власти Боливарианской Республики заявили, что в результате действий США погибли около 100 человек. Затем президент Дональд Трамп объявил, что Вашингтон будет управлять Венесуэлой до следующих выборов. Когда именно они пройдут, Трамп не уточнил, но подчеркнул, что американская власть там сохранится точно больше года. Он также открыто заявил, что США будут зарабатывать сотни миллиардов долларов, выкачивая из республики нефть и другие ценные ресурсы.
Министерство иностранных дел России выразило солидарность с венесуэльским народом, призвав США освободить Мадуро и прекратить эскалацию. Схожие призывы прозвучали из Китая и КНДР, где действия Вашингтона были осуждены как нарушение международного права.