В США заявили о «вето» на критику России после своих действий в Венесуэле

Американские военные нанесли удары по территории Венесуэлы 3 января. После бомбардировок подразделения армии США вошли в республику и задержали президента Николаса Мадуро и его супругу. Их доставили в Нью-Йорк для суда по обвинениям в связях с «наркотерроризмом». Власти Боливарианской Республики заявили, что в результате действий США погибли около 100 человек. Затем президент Дональд Трамп объявил, что Вашингтон будет управлять Венесуэлой до следующих выборов. Когда именно они пройдут, Трамп не уточнил, но подчеркнул, что американская власть там сохранится точно больше года. Он также открыто заявил, что США будут зарабатывать сотни миллиардов долларов, выкачивая из республики нефть и другие ценные ресурсы.