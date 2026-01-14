Ричмонд
Четыре человека пострадали в результате атаки ВСУ на Ростовскую область

Четыре мирных жителя Ростовской области, включая ребёнка, пострадали в результате воздушной атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ). Как сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь, пострадавшие доставлены в ростовскую БСМП.

Источник: Life.ru

«В результате воздушной атаки ранения получили четыре жителя Ростова и Мясниковского района, в том числе — 4-летний ребёнок. Все четверо доставлены в ростовскую БСМП, где им оказывают медицинскую помощь. Состояние пострадавших врачи оценивают как средней тяжести», — говорится в сообщении.

Ранее в Ростове-на-Дону обломки украинского беспилотника влетели в жилой дом, что привело к сильному пожару. Все дежурно-спасательные службы приведены в состояние повышенной готовности и оперативно работают на месте. Для жителей дома, пострадавшего в результате падения обломков, открыли пункт временного размещения. Организованы спальные места, горячие напитки и питание.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

