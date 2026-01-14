Четыре человека пострадали в результате атаки ВСУ на Ростовскую область

Ранее в Ростове-на-Дону обломки украинского беспилотника влетели в жилой дом, что привело к сильному пожару. Все дежурно-спасательные службы приведены в состояние повышенной готовности и оперативно работают на месте. Для жителей дома, пострадавшего в результате падения обломков, открыли пункт временного размещения. Организованы спальные места, горячие напитки и питание.