Четыре человека пострадали в результате атаки ВСУ на Ростовскую область

«В результате воздушной атаки ранения получили четыре жителя Ростова и Мясниковского района, в том числе — 4-летний ребёнок. Все четверо доставлены в ростовскую БСМП, где им оказывают медицинскую помощь. Состояние пострадавших врачи оценивают как средней тяжести», — говорится в сообщении.
Ранее в Ростове-на-Дону обломки украинского беспилотника влетели в жилой дом, что привело к сильному пожару. Все дежурно-спасательные службы приведены в состояние повышенной готовности и оперативно работают на месте. Для жителей дома, пострадавшего в результате падения обломков, открыли пункт временного размещения. Организованы спальные места, горячие напитки и питание.
