На 13-летнего жителя Перми с крыши упала глыба льда в первый день года

13-летний подросток пострадал от схода снега и льда с крыши в Перми 1 января, рассказали в Пермской станции скорой медицинской помощи.
Подводя итоги работы в новогодние праздники, на Пермской станции скорой помощи упомянули о случае травмирования от падения снега и льда с крыши. Произошло это в Мотовилихинском районе Перми 1 января, 13-летнего пострадавшего госпитализировали в стабильном состоянии.
Значительно больше в каникулы было обращений по поводу травм из-за падения на лёд: таких случаев в Пермской станции скорой зафиксировано 31 (29 из них — в Перми). Для сравнения, за весь декабрь их было 140 (133 — в Перми).
С 31 декабря по 11 января сотрудники станции оказали помощь 28 пострадавшим от воздействия холода. За весь декабрь таких случаев было немногим больше — 33. Ни один из пострадавших от переохлаждения и обморожения не умер.
В декабре бригады пермской скорой помощи выполнили 42 880 вызовов, из них 3 878 были экстренными. За новогодние праздники вызовов было 17 250, экстренных — 1 529.