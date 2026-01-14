В Ростове-на-Дону при атаке БПЛА было повреждено промпредприятие

В Ростове-на-Дону в результате атаки беспилотников зафиксированы повреждения нескольких многоквартирных жилых домов. Инцидент произошел в западной части города.
Кроме того, после падения обломков произошло возгорание на территории одного из промышленных предприятий. Информация о происшествии уточняется по мере поступления данных от профильных служб.
Глава города Александр Скрябин в своем Telegram-канале сообщил, что воздушная атака была отражена, а на местах повреждений и пожара работают экстренные и оперативные службы, которые занимаются ликвидацией последствий.
Ранее сообщалось, что пожары вспыхнули в нескольких квартирах в многоэтажных домах в одном из районов Ростова-на-Дону в результате атаки беспилотных летательных аппаратов.