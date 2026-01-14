Стали известны жесткие нарушения медперсонала роддома, где массово умерли дети

По словам Бедаревой, ее ребенок родился 22 декабря с пневмотораксом, был подключен к аппарату ИВЛ, но затем его состояние стабилизировалось. После 5 января состояние младенца вновь ухудшилось, а 10 января он умер. Бедарева отметила, что узнала о смерти сына только после того, как сама позвонила в отделение — она звонила туда постоянно, утром и вечером. Врачи рассказали ей о смерти ребенка только через несколько часов после ее наступления. Также они сообщили ей, что причиной смерти стала остановка сердца, однако, по ее словам, ранее кардиолог не выявлял у ребенка патологий.