Стали известны жесткие нарушения медперсонала роддома, где массово умерли дети

В роддоме № 1 Новокузнецка нарушались медицинские нормы.
В роддоме Новокузнецка, где погибли девять младенцев, медицинский персонал работал без масок и перчаток. Об этом рассказала мать одного из погибших детей Арина Бедарева.
«Маски и перчатки носил только мой лечащий врач, который лечил моего ребенка. Младший медицинский персонал, другие врачи ходили без масок [работали] без масок, без перчаток», — сообщила Арина Бедарева, ее слова передает ТАСС. Она уточнила, что персонал проверял медицинскую аппаратуру новорожденных также без средств индивидуальной защиты. При этом женщина подчеркнула профессионализм врачей и их вежливость.
По словам Бедаревой, ее ребенок родился 22 декабря с пневмотораксом, был подключен к аппарату ИВЛ, но затем его состояние стабилизировалось. После 5 января состояние младенца вновь ухудшилось, а 10 января он умер. Бедарева отметила, что узнала о смерти сына только после того, как сама позвонила в отделение — она звонила туда постоянно, утром и вечером. Врачи рассказали ей о смерти ребенка только через несколько часов после ее наступления. Также они сообщили ей, что причиной смерти стала остановка сердца, однако, по ее словам, ранее кардиолог не выявлял у ребенка патологий.
«Стало подозрительно, потому что к нему приходил кардиолог, не только к нему, а ко всем деткам, проверял сердечки и мозговую деятельность Сердце было абсолютно здоровым, абсолютно», — заключила Бедарева.
Ранее стало известно о трагедии в новокузнецком роддоме № 1. В период новогодних праздников там скончались девять младенцев. Из 234 родов, принятых с 1 декабря 2025 года по 11 января 2026, в отделении реанимации оказались 32 ребенка, в том числе 17 — с тяжелой внутриутробной инфекцией. Возможной причиной гибели назвали вспышку респираторной инфекции. Из-за нее роддом был закрыт на карантин в Новый год. СК возбудил дело, его секретарь Александр Бастрыкин распорядился передать дело центральному управлению. Главврач больницы Виталия Хераскова отстранили от должности на время проведения проверок.