ВСУ пытаются атаковать БПЛА промзону в Невинномысске, работают расчёты ПВО

Зафиксирована попытка атаки беспилотными летательными аппаратами промзоны в Невинномысске. Для противодействия угрозе активированы силы противовоздушной обороны. В местах падения обломков дронов работают экстренные службы, сообщил губернатор Владимир Владимиров.

Источник: Life.ru

«Прошу сохранять бдительность и не приближаться к обломкам сбитых БПЛА. Пользуйтесь официальными источниками информации», — написал он в своём телеграм-канале.

Тем временем, четыре мирных жителя Ростовской области, включая ребёнка, пострадали в результате воздушной атаки Вооружённых сил Украины. Пострадавшие доставлены в ростовскую БСМП, где им оказывают медицинскую помощь. Их состояние врачи оценивают как средней тяжести. Напомним, в Ростове-на-Дону обломки украинского беспилотника влетели в жилой дом, что привело к сильному пожару. Все дежурно-спасательные службы приведены в состояние повышенной готовности и оперативно работают на месте. Для жителей дома, пострадавшего в результате падения обломков, открыли пункт временного размещения. Организованы спальные места, горячие напитки и питание.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

