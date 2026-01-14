Четыре человека, включая ребенка, ранены из-за атаки БПЛА на Ростовскую область

Четыре человека, в том числе четырехлетний ребенок, получили ранения в результате воздушной атаки в Ростове-на-Дону и Мясниковском районе. Об этом в среду, 14 января, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
— В результате воздушной атаки ранения получили четыре жителя Ростова и Мясниковского района, в том числе — четырехлетний ребенок, — написал глава региона в своем Telegram-канале.
Все пострадавшие были доставлены в больницу скорой медицинской помощи Ростова, где им оказывается необходимая помощь. По предварительной оценке врачей, состояние раненых оценивается как средней степени тяжести.
Ранее стало известно, что осколки сбитого украинского беспилотника (БПЛА) влетели в квартиру на 14 этаже жилого дома в Ростове-на-Дону и вызвали сильный пожар. Позже мэр города Александр Скрябин сообщил, что поступила информация о повреждении нескольких многоквартирных домов.
13 января Слюсарь сообщил, что в Таганроге в результате атаки беспилотников повреждения получили промышленный объект, жилые дома, газовые коммуникации и легковые автомобили.
Днем ранее украинский дрон ударил по движущемуся автомобилю в селе Страчово Суземского района Брянской области. Находившийся внутри мирный житель погиб. Глава региона Александр Богомаз выразил соболезнования его семье.