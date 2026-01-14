Ричмонд
ВСУ пытались атаковать промзону в Ставропольском крае

Системы противовоздушной обороны отразили атаку БПЛА на промышленную зону в городе Невинномысске Ставропольского края. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

В Ставрополье атакована промзона (архивное фото).

«Противник пытается атаковать беспилотниками промзону в Невинномысске», — в своем telegram-канале. По его данным, в местах возможного падения обломков работают экстренные службы.

Он сообщил о работе ПВО в регионе. Также губернатор призвал жителей сохранять бдительность, не приближаться к обломкам и использовать только официальные источники информации.

