ВСУ пытались атаковать промзону в Ставропольском крае

В Ставрополье атакована промзона (архивное фото).
Системы противовоздушной обороны отразили атаку БПЛА на промышленную зону в городе Невинномысске Ставропольского края. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.
«Противник пытается атаковать беспилотниками промзону в Невинномысске», — в своем telegram-канале. По его данным, в местах возможного падения обломков работают экстренные службы.
Он сообщил о работе ПВО в регионе. Также губернатор призвал жителей сохранять бдительность, не приближаться к обломкам и использовать только официальные источники информации.
