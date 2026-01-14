Временные ограничения введены в аэропортах Грозного и Владикавказа

В аэропортах Грозного (Северный), Владикавказа (Беслан), Магаса ввели временные ограничения на прием и вылет воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.
«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
По уточнениям, ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Немногим ранее в пяти российских аэропортах также были введены ограничения на полеты. Среди них — аэропорты Геленджика, Краснодара, Волгограда, Чебоксар и Сочи.
Кроме этого, вечером 13 января министерство обороны РФ проинформировало об успешном перехвате и уничтожении девяти украинских дронов в небе над южной частью страны. Так, силами ПВО были ликвидированы дроны над Азовским морем, Республикой Крым и Ростовской областью.