В ростовской промзоне потушен один пожар после атаки ВСУ, второй локализован

В многоэтажном доме в Левенцовском микрорайоне повреждены две квартиры, во многих других выбиты стёкла. Для пострадавших жильцов развёрнут пункт временного размещения.
«Два частных дома сгорели в садовом товариществе “Факел” и Ленинаване Мясниковского района, ещё у одного дома повреждена кровля», — написал Слюсарь в своём телеграм-канале.
Напомним, четыре мирных жителя Ростовской области, включая ребёнка, пострадали в результате воздушной атаки Вооружённых сил Украины. Пострадавшие доставлены в ростовскую БСМП, где им оказывают медицинскую помощь. Их состояние врачи оценивают как средней тяжести. Обломки украинского беспилотника влетели в жилой дом, что привело к сильному пожару. Все дежурно-спасательные службы приведены в состояние повышенной готовности и оперативно работают на месте.
