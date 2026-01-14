Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ростовской промзоне потушен один пожар после атаки ВСУ, второй локализован

В результате ночного удара беспилотников по западной промзоне Ростова загорелись здания промышленного и складского предприятий. К утру один пожар был потушен, а второй локализован. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Источник: Life.ru

В многоэтажном доме в Левенцовском микрорайоне повреждены две квартиры, во многих других выбиты стёкла. Для пострадавших жильцов развёрнут пункт временного размещения.

«Два частных дома сгорели в садовом товариществе “Факел” и Ленинаване Мясниковского района, ещё у одного дома повреждена кровля», — написал Слюсарь в своём телеграм-канале.

Напомним, четыре мирных жителя Ростовской области, включая ребёнка, пострадали в результате воздушной атаки Вооружённых сил Украины. Пострадавшие доставлены в ростовскую БСМП, где им оказывают медицинскую помощь. Их состояние врачи оценивают как средней тяжести. Обломки украинского беспилотника влетели в жилой дом, что привело к сильному пожару. Все дежурно-спасательные службы приведены в состояние повышенной готовности и оперативно работают на месте.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше