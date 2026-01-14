В ростовской промзоне потушен один пожар после атаки ВСУ, второй локализован

Напомним, четыре мирных жителя Ростовской области, включая ребёнка, пострадали в результате воздушной атаки Вооружённых сил Украины. Пострадавшие доставлены в ростовскую БСМП, где им оказывают медицинскую помощь. Их состояние врачи оценивают как средней тяжести. Обломки украинского беспилотника влетели в жилой дом, что привело к сильному пожару. Все дежурно-спасательные службы приведены в состояние повышенной готовности и оперативно работают на месте.