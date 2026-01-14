Ричмонд
В каждом районе Башкирии создали комиссии для постановки на воинский учет

Глава республики утвердил составы призывных комиссий во всех муниципалитетах.

Источник: Комсомольская правда

В каждом городе и районе Башкирии теперь будут работать специальные комиссии по первоначальной постановке на воинский учет. Глава республики подписал указ, который утверждает их основной и резервный составы.

В такие комиссии войдут представители местной администрации, военкоматов и врачи. Документ был опубликован 13 января.

Другим указом главы региона были также утверждены составы призывных комиссий и определены медицинские учреждения, которые будут проводить обследование молодых людей призывного возраста.

