9 гробиков: врач высказался о массовой гибели младенцев в роддоме Кузбасса

В первом роддоме в Новокузнецке во время новогодних праздников умерли девять младенцев. Следственный комитет Кузбасса возбудил по факту случившегося сразу два уголовных дела: о причинении смерти по неосторожности и о халатности. Горожанки, пережившие роды в стенах этого учреждения, в один голос называют его «ужасным» и рассказывают душераздирающие истории о том, как проходят роды, — в частности, о сломанных ключицах у младенцев и даже вырванной руке у новорожденного. Данные случаи прокомментировал для aif.ru врач-акушер, гинеколог, кандидат медицинских наук Владимир Сурсяков.
Погибли от инфекции и нарушения санитарии.
По официальным данным Минздрава, причиной смерти девяти детей в роддоме стала тяжелая инфекция.
«В ситуации нужно детально разбираться. Скорее всего, речь идет о какой-то внутрибольничной инфекции. Это инфекция, которая встречается везде, где скапливаются больные люди. В прямом смысле: это инфекция, которая оседает на поверхностях, въедается в стены. Она характерна тем, что крайне плохо поддается лечению. Антибиотики её “не берут” — она настолько к ним привыкла, что просто не реагирует. И это становится большой проблемой», — отметил Сурсяков.
Врач предположил, что в данной ситуации малыши были сильно ослаблены — возможно, находились в реанимации — и просто получили свою «порцию» инфекции.
«Не знаю, какой именно: может быть, стрептококк, может быть, стафилококк или еще что-то. Для их маленького ослабленного организма этого было более чем достаточно, чтобы возникла очень быстрая и тяжелая реакция, от которой они, собственно, и умерли. Но тут нужно смотреть предметно», — сказал Сурсяков.
Собеседник издания добавил, что в роддоме, скорее всего, были нарушены правила обработки материалов или оборудования (например, аппаратов ИВЛ, систем для диализа или каких-то инструментов).
«То есть проблема, скорее всего, именно в стерилизации — в нарушении правил асептики и антисептики», — сказал Сурсяков.
По данным СМИ, Росздравнадзор проверял роддом № 1 в Новокузнецке шесть раз за 2025 год. В период с августа по ноябрь учреждение получило как минимум пять предостережений, но предотвратить трагедию, к сожалению, это не помогло.
Новорожденным сломали ключицы.
По словам жителей Новокузнецка, роддом № 1 уже давно имеет не очень хорошую репутацию. Так, девушка Алина рассказала aif.ru о том, что пока она там лежала, детям двух женщин сломали ключицы. Сурсяков объяснил, как это могло произойти.
«Перелом ключицы, к сожалению, не редкость. Такая ситуация возникает при крупном плоде, — отметил врач. — Особенно часто это случается при сахарном диабете у матери, когда вес ребенка может достигать пяти килограммов и более, из-за чего у него застревают плечики. Голова уже прошла, а плечи застряли. Давление, когда матка сокращается в потугах, настолько велико, что ключица буквально ломается. Когда она ломается, объем плечевого пояса уменьшается, и ребенок может пройти дальше. Это случается».
То есть дело здесь не в самих естественных родах, а в том, что плод слишком крупный, констатировал врач, однако при этом не исключил и неправильно выбранной тактики.
«Проблема может носить тактический характер: почему было принято решение о ведении естественных родов при наличии крупного плода? В таких случаях безопаснее проводить кесарево сечение», — сказал Сурсяков.
«Вырвали новорожденному руку».
Еще одна роженица рассказала, что у нее начались преждевременные роды, и акушеры не смогли остановить схватки. В результате младенцу во время родов оторвали руку, ребенок умер. Этот инцидент, по данным СМИ, произошел в сентябре 2025 года. По факту случившегося провели прокурорскую проверку по статье о халатности. В роддоме заявили, что указанные пациенткой факты не соответствуют реальности. В своем комментарии медучреждение отметило, что женщине оказали необходимую помощь в соответствии с осложнениями.
«Я не могу представить — даже чисто технически — как можно оторвать руку живому ребенку. Для этого потребовалось бы усилие, которое просто невозможно приложить к человеческому организму, — прокомментировал Сурсяков. — Попробуйте представить, что нужно сделать, чтобы оторвать хотя бы палец. А рука имеет куда более сложный и крепкий связочный аппарат. Да, у младенца он еще не развит, но его прочности достаточно, чтобы выдержать серьезные нагрузки. Сломать или вывихнуть конечность можно, но оторвать — нет».
При этом врач добавил, что это становится возможным только в одном случае: если произошла внутриутробная гибель плода.
«Если плод находился в утробе мертвым продолжительное время (минимум неделю или две), начинаются аутолитические изменения. Ткани разлагаются, становятся рыхлыми и теряют прочность. Именно в такой ситуации может произойти случайная ампутация при родах. Отрыв руки говорит о том, что ребенок погиб уже давно», — подытожил Сурсяков.
Власти отреагировали на федеральном уровне.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила соцкомитету СФ изучить ситуацию в роддоме № 1 Новокузнецка и, при необходимости, предложить соответствующие законодательные инициативы.
Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов в разговоре с журналистами заявил, что нижняя палата парламента взяла ситуацию на особый контроль и потребовала тщательного расследования.
Сейчас правоохранители изымают медицинскую документацию роддома Новокузнецка, проводят допрос персонала. Кроме того, назначены судмедэкспертизы, по результатам которых будет установлена точная причина смерти младенцев.
В Минздраве Кузбасса проинформировали, что с 1 декабря 2025 года по 11 января 2026 года в первом роддоме в Новокузнецке приняли 234 родов, 32 ребенка проходили лечение в отделении реанимации и интенсивной терапии. 17 младенцев были в крайне тяжелом состоянии, с наличием внутриутробной инфекции, 1 ребенок — с первичным иммунодефицитом. Девять детей не выжили, четыре ребенка остаются под наблюдением в отделении интенсивной терапии, еще четверых перевели на лечение в Кузбасскую детскую клиническую больницу имени профессора Ю. Е. Малаховского.