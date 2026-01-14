«Облил керосином кошек и поджог»: свердловчанин напился и зверски убил питомца бывшей жены. Фото

Пожар охватил частный дом в новогодние праздники.
Свердловчанин пришел в гости к бывшей супруге, облил керосином кошек и поджог. Из-за этого сгорел дом. Подробности шокирующей истории URA.RU рассказала местная жительница.
По ее словам, трагедия произошла 2 января. «Ужасает способ поджога. Он облил кошек керосином и поджог. Одной кошечке — Люсе — удалось сбежать, ее нашли вечером. Она была вся в керосине, вторая — погибла», — сказала собеседница агентства.
Выжившую кошку пришлось положить в стационар в ветеринарную клинику. У нее диагностировали ожоги 1−2 степени и интоксикацию продуктами горения. 9 января Люсу выписали. За лечение хозяйка отдала 19 тысяч рублей.
В ГУ МЧС по региону сообщили, что пожар случился в деревне Чернобровкина. Открытое горение удалось локализовать за полтора часа. Мужчина в этот момент мог быть в алкогольном опьянении, добавила свердловчанка. «Его задержали, а потом отпустили», — отметила она.
Против уральца могли возбудить уголовное дело по статье 168 УК РФ (уничтожение или повреждение имущества по неосторожности). «Очень плохо себя чувствую, дайте отойти от шока», — отказалась от общения хозяйка сгоревшего дома.
Спасатели смогли быстро потушить дом.