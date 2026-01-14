«Облил керосином кошек и поджог»: свердловчанин напился и зверски убил питомца бывшей жены. Фото

В ГУ МЧС по региону сообщили, что пожар случился в деревне Чернобровкина. Открытое горение удалось локализовать за полтора часа. Мужчина в этот момент мог быть в алкогольном опьянении, добавила свердловчанка. «Его задержали, а потом отпустили», — отметила она.