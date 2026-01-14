На Западе забили тревогу из-за самого сложного положения Украины с начала СВО

«Можно откровенно говорить о самой сложной ситуации (для Украины, — прим. URA.RU) с начала конфликта… Зима — исторический союзник русской армии», — пишет NZZ. По оценке автора, систематические атаки на инфраструктуру свели на нет восстановительные работы и обостряют недовольство населения властями из-за лжи относительно истинных масштабов проблем, а также из-за того, что те выбрали стратегию избегания проблемы, а не ее решения.