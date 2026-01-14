На Западе забили тревогу из-за самого сложного положения Украины с начала СВО

Украина оказалась в наиболее тяжелом положении с начала СВО.
Из-за ударов российской армии по критической инфраструктуре Украина столкнулась с самой сложной ситуацией с начала спецоперации России. Об этом заявили в швейцарском издании Neue Zurcher Zeitung (NZZ).
«Можно откровенно говорить о самой сложной ситуации (для Украины, — прим. URA.RU) с начала конфликта… Зима — исторический союзник русской армии», — пишет NZZ. По оценке автора, систематические атаки на инфраструктуру свели на нет восстановительные работы и обостряют недовольство населения властями из-за лжи относительно истинных масштабов проблем, а также из-за того, что те выбрали стратегию избегания проблемы, а не ее решения.
Ранее, 13 января, российская армия нанесла массированный удар по украинским объектам в нескольких областях страны. Минобороны России неоднократно заявляло, что атаки ВС РФ наносятся высокоточным оружием исключительно по объектам энергетики, используемым в интересах ВСУ, и предприятиям военно-промышленного комплекса в ответ на удары по гражданским объектам России. В начале января российская сторона применила баллитистические ракеты «Орешник» в ответ на атаку Киева по резиденции президента РФ Владимира Путина, пишет «Национальная служба новостей». С тех пор украинская столица погрузилась в полный блэкаут, отмечает деловое издание «Взгляд».