Обнародовано, как пьяная россиянка душила ребенка, чтобы он перестал плакать

Прокуратура Кобяйского района Якутии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жительницы поселка Сангар. Ей вменяют ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка и жестокое обращение, оставление детей в опасности, а также кражи.
По данным следствия, женщина, страдающая алкогольной зависимостью, систематически оставляла своих детей — 4-летнего и 7-летнего — одних на длительное время. Как установлено, дети оставались без присмотра и без еды. Тем самым, по версии правоохранителей, их жизнь и здоровье подвергались прямой угрозе, передает SAKHALIFE.
Также сообщается, что обвиняемая распивала спиртное с посторонними людьми прямо в присутствии детей. В материалах дела говорится и о жестоком обращении с младшим ребенком: женщина якобы хватала мальчика за горло и закрывала ему лицо подушкой, пытаясь приглушить плач.
Отдельный эпизод связан с травмой 4-летнего сына. После ранения затылка, как считают следователи, мать в течение девяти суток находилась в состоянии опьянения и не обеспечила оказание медицинской помощи. В результате рана, по данным дела, начала нагнаиваться.
Помимо этого, женщину обвиняют в кражах. По версии следствия, находясь в состоянии алкогольного опьянения, она похитила банковские карты у двух потерпевших и воспользовалась ими в магазине. Деньги ушли на покупку алкоголя. Общий ущерб превысил 12 тысяч рублей.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Женщина уже лишена родительских прав, дети изъяты и сейчас находятся в специализированном детском учреждении.
