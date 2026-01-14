В Испании мужчина попытался сесть на борт самолёта с трупом жены

Согласно информации издания, ситуация не вызывала подозрений до момента досмотра. На контрольно-пропускном пункте сотрудница службы безопасности обратила внимание, что женщина в коляске никак не реагирует на обращённую к ней речь. Последовавшая проверка показала, что у пассажирки отсутствует дыхание, а температура её тела была аномально низкой.
На место немедленно были вызваны усиленные наряды службы безопасности, офицеры гражданской гвардии и судмедэксперты. Как пишет газета, мужчина впоследствии заявил, что его жена скончалась за несколько часов до этого прямо в аэропорту. По данным источников среди работников аэровокзала, мужчина также пытался возложить вину за случившееся на инфраструктуру комплекса.
В настоящее время ведётся расследование для установления точных обстоятельств смерти женщины. Власти также проверяют, есть ли основания для привлечения её супруга к уголовной ответственности.
Ранее в Эфиопии недалеко от города Тум в результате нападения неизвестных погибли двое граждан Турции, а также местный водитель, сопровождавший группу туристов. Ещё двое туристов, находившихся в другой машине, смогли избежать нападения и остались невредимыми. Все четверо прибыли в страну с туристической целью. Тела погибших и выжившие доставлены в Аддис-Абебу. После необходимых процедур их планируется отправить рейсом Turkish Airlines в Стамбул.
