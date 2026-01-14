В Испании мужчина попытался сесть на борт самолёта с трупом жены

Ранее в Эфиопии недалеко от города Тум в результате нападения неизвестных погибли двое граждан Турции, а также местный водитель, сопровождавший группу туристов. Ещё двое туристов, находившихся в другой машине, смогли избежать нападения и остались невредимыми. Все четверо прибыли в страну с туристической целью. Тела погибших и выжившие доставлены в Аддис-Абебу. После необходимых процедур их планируется отправить рейсом Turkish Airlines в Стамбул.