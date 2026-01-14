Ричмонд
При атаке ВСУ на Ростовскую область пострадали четыре человека

В результате атаки ВСУ на Ростовскую область ранения получили четыре человека, включая ребенка.

Источник: Аргументы и факты

В результате атаки ВСУ в Ростовской области ранения получили четыре человека, среди которых оказался четырехлетний ребенок. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

По его информации, пострадавшие являются жителями Ростова-на-Дону и Мясниковского района. Медики оценивают их состояние как средней степени тяжести.

Все раненые были оперативно доставлены в ростовскую больницу скорой медицинской помощи, где им оказывается необходимая медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону в результате атаки беспилотников были зафиксированы повреждения нескольких многоквартирных жилых домов. Инцидент произошел в западной части города.

