В Хабаровске водитель сбил ребёнка и скрылся — объявлен розыск

Полиция просит помощи свидетелей в поиске автомобиля и водителя.

Источник: Соцсети

Утром 14 января на улице Магаданской в Хабаровске произошло ДТП с участием ребёнка. Неизвестный водитель на неустановленном автомобиле сбил ребёнка около 8:20 и скрылся с места происшествия, — сообщает телеграм-канал Госавтоинспекции города Хабаровска.

Сотрудники полиции просят всех, кто видел аварийный момент или располагает любой информацией о транспортном средстве и водителе, обращаться в отделение ДПС по адресу: ул. Воронежская, д. 51, каб. 207, или звонить по телефону 59−50−39.

Сейчас проводятся оперативные мероприятия по установлению личности водителя и поиску автомобиля.