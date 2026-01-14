В Хабаровске водитель сбил ребёнка и скрылся — объявлен розыск

Утром 14 января на улице Магаданской в Хабаровске произошло ДТП с участием ребёнка. Неизвестный водитель на неустановленном автомобиле сбил ребёнка около 8:20 и скрылся с места происшествия, — сообщает телеграм-канал Госавтоинспекции города Хабаровска.
Сотрудники полиции просят всех, кто видел аварийный момент или располагает любой информацией о транспортном средстве и водителе, обращаться в отделение ДПС по адресу: ул. Воронежская, д. 51, каб. 207, или звонить по телефону 59−50−39.
Сейчас проводятся оперативные мероприятия по установлению личности водителя и поиску автомобиля.