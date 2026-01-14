Медпомощь матерям и новорождённым в Новокузнецке организована в полном объёме

«В настоящее время помощь пациентам оказывается на базе акушерского стационара № 2 города Новокузнецк. Оказание медицинской помощи матерям и новорождённым организовано в полном объёме. Мощность данного акушерского стационара позволяет делать это качественно и своевременно», — поступил ответ из пресс-службы роддома.
Накануне в Новокузнецком роддоме № 1 в период новогодних праздников, по последним данным, скончались девять младенцев. Учреждение было временно закрыто по санитарно-эпидемиологическим показаниям в связи с превышением порога заболеваемости респираторной инфекцией. Главный врач больницы отстранён от должности на время проверки, по факту происшедшего возбуждено уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности и халатности.
Ранее стало известно, что Роспотребнадзор несколько раз выносил предупреждения в адрес роддома № 1 в Новокузнецке, где погибли девять детей. Согласно закону, информация о каждом случае заболевания должна направляться в течение двух часов с момента обнаружения, а письменное подтверждение — в течение 12 часов. В роддоме это требование систематически игнорировалось.
Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.