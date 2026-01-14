Медпомощь матерям и новорождённым в Новокузнецке организована в полном объёме

Накануне в Новокузнецком роддоме № 1 в период новогодних праздников, по последним данным, скончались девять младенцев. Учреждение было временно закрыто по санитарно-эпидемиологическим показаниям в связи с превышением порога заболеваемости респираторной инфекцией. Главный врач больницы отстранён от должности на время проверки, по факту происшедшего возбуждено уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности и халатности.