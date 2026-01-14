Иран готовятся навсегда отключить от интернета

Поводом для ускорения работ над внутренней сетью в статье стали массовые протесты, которые начались в Иране 28 декабря 2025 года. На их фоне власти 8 января отключили доступ к интернету по всей стране, заявив, что выступления организованы и управляются из США и Израиля. Несмотря на это, часть протестующих продолжает выходить в сеть через спутниковую систему американского предпринимателя Илона Маска — Starlink. По словам Рашиди, использование Starlink фактически приравняли к шпионажу в интересах Израиля и ЦРУ США, а для блокировки терминалов применяют военные средства радиоэлектронной борьбы, схожие с теми, что используют для подавления дронов в зоне боевых действий на Украине. Эксперты допускают, что в результате глобальный интернет в его текущем виде может стать для иранских пользователей недоступен на постоянной основе.