Иран готовятся навсегда отключить от интернета

Иран готовится перейти на изолированную от мирового интернета сеть.
Иранские власти готовятся к фактическому закрытию национального сегмента от глобального интернета и переходу на собственную изолированную сеть. Об этом сообщает британская газета The Guardian со ссылкой на иранского эксперта по цифровым правам Амира Рашиди и директора по анализу интернета компании Kentik Дага Мадори.
«Ходят слухи. Некоторые говорят, что, когда все вернется на круги своя, интернета не будет. Будет только национальный интернет», — передает Tne Guardian слова Амира Рашиди. Ключевым шагом для отключения Ирана от глобальной Сети и перехода на внутреннюю стала подготовка «белого списка» сайтов, которые останутся доступны внутри страны вместо привычного свободного доступа в интернет. По информации The Guardian, в утвержденный перечень попали только внутренние сервисы: локальные поисковые системы, карты и навигация, мессенджеры, а также национальный стриминговый сервис с контентом, заранее одобренным государством.
Рашиди указал, что уже функционирует базовая версия внутреннего интернета, почти не связанная с внешними ресурсами и полностью управляемая государством. Мадори считает, что такие шаги означают долгосрочную перестройку цифровой инфраструктуры страны. «Они готовятся к долгосрочной перспективе», — сказал Мадори.
Эксперты, на которых ссылается The Guardian, сравнивают иранский проект с закрытой сетью «Кванмен» в КНДР, где пользователям доступны только государственные порталы, учебные ресурсы, локальные поисковики и почта. При этом они отмечают, что создаваемая в Иране система может оказаться еще более ограниченной, чем, например, китайский сегмент интернета: внешний трафик будет минимален, а международные сайты — недоступны без специального разрешения.
Поводом для ускорения работ над внутренней сетью в статье стали массовые протесты, которые начались в Иране 28 декабря 2025 года. На их фоне власти 8 января отключили доступ к интернету по всей стране, заявив, что выступления организованы и управляются из США и Израиля. Несмотря на это, часть протестующих продолжает выходить в сеть через спутниковую систему американского предпринимателя Илона Маска — Starlink. По словам Рашиди, использование Starlink фактически приравняли к шпионажу в интересах Израиля и ЦРУ США, а для блокировки терминалов применяют военные средства радиоэлектронной борьбы, схожие с теми, что используют для подавления дронов в зоне боевых действий на Украине. Эксперты допускают, что в результате глобальный интернет в его текущем виде может стать для иранских пользователей недоступен на постоянной основе.