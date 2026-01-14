Армия России сорвала воздушную атаку ВСУ на инфраструктуру Белгородской области

Ранее сообщалось, что в Ростове в результате ночного удара беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по западной промзоне вспыхнули производственные и складские помещения. Как сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, к утру один из пожаров удалось потушить, второй — локализовать. Кроме того, в многоэтажном доме в Левенцовском микрорайоне две квартиры получили повреждения, а во многих других были выбиты стёкла. Для пострадавших граждан был развёрнут пункт временного размещения. В садовом товариществе «Факел» и Ленинаване Мясниковского района сгорели два частных дома, ещё у одного повреждена кровля.