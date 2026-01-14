Армия России сорвала воздушную атаку ВСУ на инфраструктуру Белгородской области

«В ходе боевого дежурства расчёты по противодействию атакам беспилотных летательных аппаратов группировки войск “Север” уничтожили ударные дроны самолётного типа ВСУ. Украинские неонацисты пытались направить их на объекты гражданской инфраструктуры и военные объекты на территории Белгородской области», — говорится в сообщении ведомства.
В Минобороны особо отметили, что мобильные огневые группы обеспечивают круглосуточную защиту гражданского населения и подразделений Вооружённых сил Российской Федерации.
Ранее сообщалось, что в Ростове в результате ночного удара беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по западной промзоне вспыхнули производственные и складские помещения. Как сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, к утру один из пожаров удалось потушить, второй — локализовать. Кроме того, в многоэтажном доме в Левенцовском микрорайоне две квартиры получили повреждения, а во многих других были выбиты стёкла. Для пострадавших граждан был развёрнут пункт временного размещения. В садовом товариществе «Факел» и Ленинаване Мясниковского района сгорели два частных дома, ещё у одного повреждена кровля.
Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.