Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пожары начались в домах на западе Ростова-на-Дону после атаки беспилотников

Пожары начались в жилых домах и в промышленном здании после атаки украинских беспилотников на Ростов-на-Дону. Об этом в среду, 14 января, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Пожары начались в жилых домах и в промышленном здании после атаки украинских беспилотников на Ростов-на-Дону. Об этом в среду, 14 января, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

В городе происходит воздушная атаки. Работники дежурно-спасательных служб приведены в готовность и оперативно выезжают для устранения последствий атаки Вооруженных сил Украины.

— На данный момент спасатели тушат возгорание на одном из промобъектов в западной части города. Дежурные бригады выехали в микрорайон Левенцовский, где в результате атаки загорелись квартиры в многоэтажных домах, — написал Слюсарь в своем Telegram-канале.

В результате атаки БПЛА на Ростовскую область ранены четыре человека, среди которых — четырехлетний ребенок. По предварительной оценке врачей, состояние раненых оценивается как средней степени тяжести.

Ранее стало известно, что осколки сбитого украинского беспилотника влетели в квартиру на 14 этаже жилого дома в Ростове-на-Дону и вызвали сильный пожар. Позже мэр города Александр Скрябин сообщил, что поступила информация о повреждении нескольких многоквартирных домов.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше