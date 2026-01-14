Пожары начались в домах на западе Ростова-на-Дону после атаки беспилотников

Пожары начались в жилых домах и в промышленном здании после атаки украинских беспилотников на Ростов-на-Дону. Об этом в среду, 14 января, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
В городе происходит воздушная атаки. Работники дежурно-спасательных служб приведены в готовность и оперативно выезжают для устранения последствий атаки Вооруженных сил Украины.
— На данный момент спасатели тушат возгорание на одном из промобъектов в западной части города. Дежурные бригады выехали в микрорайон Левенцовский, где в результате атаки загорелись квартиры в многоэтажных домах, — написал Слюсарь в своем Telegram-канале.
В результате атаки БПЛА на Ростовскую область ранены четыре человека, среди которых — четырехлетний ребенок. По предварительной оценке врачей, состояние раненых оценивается как средней степени тяжести.
Ранее стало известно, что осколки сбитого украинского беспилотника влетели в квартиру на 14 этаже жилого дома в Ростове-на-Дону и вызвали сильный пожар. Позже мэр города Александр Скрябин сообщил, что поступила информация о повреждении нескольких многоквартирных домов.