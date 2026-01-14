Два пожилых омича попали в кредитную кабалу после просмотра с телефона видеороликов

Опросив потерпевших — 62-летнего и 66-летнего жителей Марьяновского района — сотрудники полиции установили схему мошенничества, которая была применена по отношению к мужчинам. В ноябре прошлого года им в мессенджере пришли ссылки с указанием темы видеосюжета. Не думая о последствиях, что ссылка пришла от неизвестного лица, старички открыли видео. Спустя два месяца им поступили звонки от сотрудников долговых агентств с вопросом: почему они не гасят свою задолженность перед финансовыми организациями.