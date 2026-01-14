Два пожилых омича попали в кредитную кабалу после просмотра с телефона видеороликов

В полицию обратились двое незнакомых друг другу жителей Марьяновского района из разных населенных пунктов. После просмотра в своих телефонах видеороликов, они оказались должниками у микрокредитной организации.
Опросив потерпевших — 62-летнего и 66-летнего жителей Марьяновского района — сотрудники полиции установили схему мошенничества, которая была применена по отношению к мужчинам. В ноябре прошлого года им в мессенджере пришли ссылки с указанием темы видеосюжета. Не думая о последствиях, что ссылка пришла от неизвестного лица, старички открыли видео. Спустя два месяца им поступили звонки от сотрудников долговых агентств с вопросом: почему они не гасят свою задолженность перед финансовыми организациями.
Выяснилось, что на каждого из потерпевших в двух микрокредитных компаниях было оформлено по два займа на общую сумму 58 000 рублей. Задолженность появилась после перехода по ссылке — на телефоны пожилых марьяновцев была тайно загружена вредоносная программа, с помощью которой злоумышленники украли необходимые данные мужчин и оформили от их имени кредиты. По данным фактам возбуждены уголовные дела. Сотрудники ОМВД России по Марьяновскому району устанавливают все обстоятельства произошедшего.