Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Грузовик опрокинулся на внешней стороне 27 километра МКАД

На внешней стороне 27 километра МКАД (в районе съезда № 27) опрокинулся грузовик. Об этом в среду, 14 января, сообщили в пресс-службе Дептранса.

На внешней стороне 27 километра МКАД (в районе съезда № 27) опрокинулся грузовик. Об этом в среду, 14 января, сообщили в пресс-службе Дептранса.

На месте работают оперативные службы города. Движение в районе ДТП затруднено.

— Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, — передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Ранее массовое дорожно-транспортное происшествие под Омском случилось из-за того, что водитель большегруза выехал на полосу встречного движения.

До этого «газель» врезалась в машины, остановившиеся из-за ДТП на внешней стороне 14-го километра МКАД. В результате аварии скончался водитель грузового автомобиля.

ДТП произошло на проспекте Победы в подмосковном Ступине. Там столкнулись две легковушки. За рулем одной из них находилась женщина, в салоне этого же автомобиля были подростки. В результате аварии пострадали автомобилистка и двое ее пассажиров.