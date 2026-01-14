Грузовик опрокинулся на внешней стороне 27 километра МКАД

На внешней стороне 27 километра МКАД (в районе съезда № 27) опрокинулся грузовик. Об этом в среду, 14 января, сообщили в пресс-службе Дептранса.
На месте работают оперативные службы города. Движение в районе ДТП затруднено.
— Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, — передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».
