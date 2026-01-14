Ричмонд
Один пожар в промзоне Ростова-на-Дону из-за атаки дронов ВСУ потушен

В садовом товариществе «Факел» и на хуторе Ленинаван сгорели два частных дома.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону один из пожаров в западной промышленной зоне, возникших после ночной атаки беспилотников, полностью ликвидирован, второй локализован. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

По уточненным данным, возгорания произошли на зданиях промышленного и складского предприятий. К 05:30 утра среды, 14 января, один пожар был потушен, второй — локализован.

«В многоквартирном доме в Левенцовском микрорайоне повреждены две квартиры, разбиты стекла в других квартирах многоэтажки. Для жителей развернут пункт временного размещения», — написал глава региона в Telegram-канале.

Кроме того, в садовом товариществе «Факел» и на хуторе Ленинаван Мясниковского района сгорели два частных дома, еще в одном доме повреждена кровля. Информация о пострадавших уточняется.

Напомним, Слюсарь сообщил, что в Ростовской области трое взрослых и ребенок пострадали при атаке беспилотников ВСУ в ночь на среду, 14 января. Кроме того, в Ростове-на-Дону загорелись несколько квартир.

