Обнародовано, что голову убитого порнозвездой мужа-риелтора так и не нашли

В США суд вынес приговор порноактрисе Девин Майклс, обвинявшейся в расправе над бывшим мужем — риелтором Джонатаном Уиллеттом. Как сообщает New York Post, отрезанную голову погибшего следователи не обнаружили до сих пор.
По данным издания, женщину приговорили к тюремному сроку от 20 лет до пожизненного заключения за убийство. Дополнительно она получила наказание от восьми до 20 лет за использование оружия. Ходатайствовать об условно-досрочном освобождении Майклс сможет только спустя 28 лет.
Это уже второй судебный процесс по данному делу. В 2024 году Майклс заключала сделку со следствием и соглашалась признать вину в обмен на возможность выйти пораньше — спустя 15 лет. Однако в момент оглашения приговора она вновь заявила о непричастности, и дело было направлено на повторное рассмотрение.
Майклс и Уиллетт поженились в 2012 году, а в 2018-м официально развелись. Позже женщина вышла замуж за сына бывшего супруга.
Тело Джонатана Уиллетта было найдено 6 августа 2023 года. По информации New York Post, его обезглавленный труп обнаружила мать погибшего. Сообщалось, что тело было завернуто в одеяла и обработано химикатами.
На следствии Майклс заявляла, что во время массажа в спальне ударила бывшего мужа тяжелым предметом, после чего тот перестал подавать признаки активности. Далее, как следует из материалов дела, она отрезала ему голову, вывезла ее в корзине для белья, а затем выбросила в мусорный контейнер.
