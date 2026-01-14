Ночной пожар в новостройке Akay City: возгорание произошло в квартире на верхних этажах

Как сообщили в МЧС, сообщение о пожаре в одной из квартир дома на улице Ниёзий в Мирзо-Улугбекском районе столицы поступило 13 января в 23:59.
Пожарно-спасательные подразделения прибыли на место происшествия уже в 00:04. Тушение осложнялось тем, что очаг возгорания находился на значительной высоте, из-за чего спасателям пришлось задействовать специальную пожарную технику.
В 00:37 пожар был полностью ликвидирован.
По официальной информации, в результате происшествия пострадавших нет. В настоящее время специалисты устанавливают причину возгорания. Также пока не уточняется, был ли огнём затронут соседние квартиры.