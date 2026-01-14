Ричмонд
Ночной пожар в новостройке Akay City: возгорание произошло в квартире на верхних этажах

Vaib.uz (Узбекистан. 14 января). Этой ночью в Ташкенте произошёл пожар в одном из жилых домов нового жилого комплекса Akay City. Кадры происшествия быстро разошлись по социальным сетям — судя по видео, возгорание началось в квартире, расположенной на одном из верхних этажей многоэтажки.

Источник: AP 2024

Как сообщили в МЧС, сообщение о пожаре в одной из квартир дома на улице Ниёзий в Мирзо-Улугбекском районе столицы поступило 13 января в 23:59.

Пожарно-спасательные подразделения прибыли на место происшествия уже в 00:04. Тушение осложнялось тем, что очаг возгорания находился на значительной высоте, из-за чего спасателям пришлось задействовать специальную пожарную технику.

В 00:37 пожар был полностью ликвидирован.

По официальной информации, в результате происшествия пострадавших нет. В настоящее время специалисты устанавливают причину возгорания. Также пока не уточняется, был ли огнём затронут соседние квартиры.