У жителя Красноярского края нашли незаконный арсенал оружия и боеприпасов

Дома у 57-летнего мужчины обнаружили более килограмма пороха в четырех металлических банках, двуствольное гладкоствольное огнестрельное ружье, нарезное огнестрельное оружие с оптическим прицелом, 16 патронов 16 калибра, 5 из которых изготовлены кустарным способом, и 59 патронов калибра 7,62×39. Разрешительных документов на арсенал не было.
Владелец пояснил, что оружие, патроны и порох он забрал из дома своей бабушки в 2005 году, а документы решил не оформлять.
В отношении мужчины возбудили уголовные дела по части 1 статей 222, 222.1 и 223 УК РФ, а также составили административный протокол по статье 20.10 КоАП РФ.