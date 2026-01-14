Ричмонд
У жителя Красноярского края нашли незаконный арсенал оружия и боеприпасов

В Шарыповском округе Красноярского края полицейские изъяли у жителя села Большое Озеро незаконно хранившиеся оружие и боеприпасы.

Источник: ГУ МВД

Дома у 57-летнего мужчины обнаружили более килограмма пороха в четырех металлических банках, двуствольное гладкоствольное огнестрельное ружье, нарезное огнестрельное оружие с оптическим прицелом, 16 патронов 16 калибра, 5 из которых изготовлены кустарным способом, и 59 патронов калибра 7,62×39. Разрешительных документов на арсенал не было.

Владелец пояснил, что оружие, патроны и порох он забрал из дома своей бабушки в 2005 году, а документы решил не оформлять.

В отношении мужчины возбудили уголовные дела по части 1 статей 222, 222.1 и 223 УК РФ, а также составили административный протокол по статье 20.10 КоАП РФ.