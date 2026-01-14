У жителя Красноярского края нашли незаконный арсенал оружия и боеприпасов

Дома у 57-летнего мужчины обнаружили более килограмма пороха в четырех металлических банках, двуствольное гладкоствольное огнестрельное ружье, нарезное огнестрельное оружие с оптическим прицелом, 16 патронов 16 калибра, 5 из которых изготовлены кустарным способом, и 59 патронов калибра 7,62×39. Разрешительных документов на арсенал не было.