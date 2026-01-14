Силы ПВО за ночь сбили 48 украинских беспилотников над территорией России

Силы противовоздушной обороны уничтожили за ночь 48 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом в среду, 14 января, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
По данным оборонного ведомства, 25 дронов ликвидировали над территорией Ростовской области, 13 — над Ставропольским краем.
Пять беспилотников сбили над Брянской областью, три — над Крымом и по одному — над Белогородской и Курской областями.
— В течение прошедшей ночи с 23.00 мск 13 января до 7.00 мск 14 января дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 48 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — передает Telegram-канал МО РФ.
В результате атаки БПЛА на Ростовскую область ранены четыре человека, среди которых — четырехлетний ребенок. По предварительной оценке врачей, состояние раненых оценивается как средней степени тяжести.
13 января на территории двух таганрогских заводов, домов и учебного заведения ввели режим ЧС после атаки вражеских дронов.