Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО за ночь сбили 48 украинских беспилотников над территорией России

Силы противовоздушной обороны уничтожили за ночь 48 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом в среду, 14 января, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Силы противовоздушной обороны уничтожили за ночь 48 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом в среду, 14 января, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, 25 дронов ликвидировали над территорией Ростовской области, 13 — над Ставропольским краем.

Пять беспилотников сбили над Брянской областью, три — над Крымом и по одному — над Белогородской и Курской областями.

— В течение прошедшей ночи с 23.00 мск 13 января до 7.00 мск 14 января дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 48 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — передает Telegram-канал МО РФ.

В результате атаки БПЛА на Ростовскую область ранены четыре человека, среди которых — четырехлетний ребенок. По предварительной оценке врачей, состояние раненых оценивается как средней степени тяжести.

13 января на территории двух таганрогских заводов, домов и учебного заведения ввели режим ЧС после атаки вражеских дронов.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше