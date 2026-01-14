Бывший глава Рязанской области получил взятки на сотни миллионов рублей

Николай Любимов был арестован 12 декабря 2024 года. Ему предъявлено обвинение в получении взяток в особо крупном размере, что грозит лишением свободы на срок до 15 лет. Следствие полагает, что все эпизоды относятся к периоду, когда он занимал пост губернатора региона. Николай Любимов возглавлял Рязанскую область с 2017 по 2022 год, после чего получил мандат сенатора Совета Федерации. Расследование по уголовному делу продолжается.