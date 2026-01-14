Бывший глава Рязанской области получил взятки на сотни миллионов рублей

Любимова обвинили во взятках почти на 300 миллионов.
Экс-губернатор Рязанской области и сенатор Николай Любимов обвиняется в получении взяток на общую сумму свыше 270 млн рублей. Об этом заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
«Установлены обстоятельства коррупционного преступления, совершенного бывшим губернатором Рязанской области и сенатором Российской Федерации Николаем Любимовым», — сообщил Александр Бастрыкин. Его слова передает ТАСС.
По данным председателя СК, одна из взяток на сумму 252 миллионов рублей была получена за назначение на должность вице-губернатора и общее покровительство. Другие выплаты в размере 12 и восемь миллионов рублей были связаны с содействием в заключении государственных контрактов на поставку медицинского оборудования.
Николай Любимов был арестован 12 декабря 2024 года. Ему предъявлено обвинение в получении взяток в особо крупном размере, что грозит лишением свободы на срок до 15 лет. Следствие полагает, что все эпизоды относятся к периоду, когда он занимал пост губернатора региона. Николай Любимов возглавлял Рязанскую область с 2017 по 2022 год, после чего получил мандат сенатора Совета Федерации. Расследование по уголовному делу продолжается.