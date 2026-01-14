Бастрыкин: Бывший глава Рязанской области получил 272 миллиона рублей взяток

Экс-губернатор Рязанской области Николай Любимов обвиняется в получении взяток на сумму более 270 миллионов рублей. Об этом в среду, 14 января, сообщил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
— Одна из полученных им взяток на сумму 252 миллиона рублей предназначалась за назначение на должность вице-губернатора и общее покровительство. Другие взятки в размере 12 и восемь миллионов рублей — за содействие в заключении госконтрактов на поставку медоборудования, — цитирует его ТАСС.
14 декабря 2024 года экс-губернатора задержали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. За ним почти год наблюдали сотрудники ФСБ. После Басманный суд Москвы отправил в СИЗО Любимова в рамках расследования уголовного дела.