Над Россией сбиты десятки дронов ВСУ

Системы противовоздушной обороны России сбили 48 украинских беспилотных летательных аппаратов за ночь на 14 января. Об этом сообщили в в Министерстве обороны РФ.

Дроны ВСУ атаковали несколько регионов России.

Системы противовоздушной обороны России сбили 48 украинских беспилотных летательных аппаратов за ночь на 14 января. Об этом сообщили в в Министерстве обороны РФ.

«За ночь силы ПВО перехватили и уничтожили 48 украинских беспилотников», — рассказали в Минобороны России. Согласно данным ведомства, воздушные цели были нейтрализованы над несколькими регионами:

Ростовская область: 25 БПЛА;Ставропольский край: 13 БПЛА;Брянская область: пять БПЛА;Республика Крым: три БПЛА;Белгородская область: один БПЛА;Курская область: один БПЛА.

Ранее стало известно о крупной атаке ВСУ на Ростовскую область. Они привели к пожарам и разрушениям в жилых зданиях и промзонах.

