В Красноярске осудили семерых организаторов подпольного казино

14 января стало известно, что суд в Красноярске вынес приговор семи участникам организованной группы. Их признали виновными в незаконных организации и проведении азартных игр вне разрешенной зоны. Подробностями этого дела поделились в Следственном комитете по Красноярскому краю и Хакасии.
57-летний житель краевого центра создал нелегальное казино, желая быстро заработать. Для этого он арендовал помещение на улице Матросова, купил игровое оборудование и нашел сообщников. Пять женщин работали операторами, а техническим вопросами занимался сын организатора. С мая 2021 по декабрь 2023 года группа использовала 58 компьютеров для проведения игр на деньги.
Суд назначил основателю незаконного бизнеса реальный срок — два с половиной года в колонии общего режима, а также штраф в 200 тысяч рублей. Его шестеро помощников отделались условными сроками от двух до двух лет и четырех месяцев с испытательным сроком.