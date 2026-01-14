Ричмонд
Экс-губернатора Рязанской области обвинили во взятках на 270 млн рублей

Бывший губернатор Рязанской области Николай Любимов обвиняется в получении нескольких взяток на сумму более 270 млн рублей, сообщил глава СК.

Источник: Аргументы и факты

Бывший губернатор Рязанской области Николай Любимов обвиняется в получении нескольких взяток на общую сумму более 270 млн рублей. Об этом сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в интервью ТАСС.

По его словам, уголовное дело в отношении Любимова расследуется по фактам получения взяток в особо крупном размере. Иные детали расследования на данный момент не раскрываются.

Николай Любимов возглавлял Рязанскую область с 2017 по 2022 год. До этого он работал в органах региональной власти, был депутатом Рязанской областной думы, а также занимал пост председателя регионального парламента. В 2022 году Любимов досрочно покинул должность губернатора, после чего перешёл на работу в федеральные структуры.

Ранее стало известно о вынесении нового приговора пожизненно осуждённому экс-сенатору Рауфу Арашукову. Ленинский районный суд Оренбурга назначил ему 10 лет лишения свободы по делу о даче взятки сотруднику исправительной колонии, а также штраф в размере 120 млн рублей. По совокупности приговоров Арашукову оставлено пожизненное лишение свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима. Средства, предназначавшиеся для передачи взятки, были обращены в доход государства.