Экс-губернатора Рязанской области обвинили во взятках на 270 млн рублей

Бывший губернатор Рязанской области Николай Любимов обвиняется в получении нескольких взяток на общую сумму более 270 млн рублей. Об этом сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в интервью ТАСС.
По его словам, уголовное дело в отношении Любимова расследуется по фактам получения взяток в особо крупном размере. Иные детали расследования на данный момент не раскрываются.
Николай Любимов возглавлял Рязанскую область с 2017 по 2022 год. До этого он работал в органах региональной власти, был депутатом Рязанской областной думы, а также занимал пост председателя регионального парламента. В 2022 году Любимов досрочно покинул должность губернатора, после чего перешёл на работу в федеральные структуры.
