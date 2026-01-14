Экс-губернатора Рязанской области обвинили во взятках на 270 млн рублей

Николай Любимов возглавлял Рязанскую область с 2017 по 2022 год. До этого он работал в органах региональной власти, был депутатом Рязанской областной думы, а также занимал пост председателя регионального парламента. В 2022 году Любимов досрочно покинул должность губернатора, после чего перешёл на работу в федеральные структуры.