Украинские войска отступают из Харьковской области на фоне успехов ВС РФ.
Подразделения ВСУ оставляют позиции в Харьковской области, минируя за собой окопы. Об этом сообщили в силовых структурах России.
«На харьковском направлении подразделения ВСУ спешно покидают занимаемые позиции под натиском бойцов “Севера”, а оставленные окопы тщательно минируют», — рассказал представитель российских силовых структур в беседе с ТАСС. Он добавил, что украинские войска активно применяют дроны для дистанционного минирования.
По информации ряда изданий, отступление украинских войск происходит на фоне активных наступательных действий российской армии. Сообщается, что подразделения группировки «Север» продвигаются в районах Волчанска, Купянска и на изюмском направлении, в то время как ВСУ пытаются контратаковать. Российская группировка «Север» продолжает наступательные операции, стремясь создать буферную зону вдоль границы. Ранее Министерство обороны РФ сообщало о значительных потерях ВСУ в этой зоне ответственности.