По информации ряда изданий, отступление украинских войск происходит на фоне активных наступательных действий российской армии. Сообщается, что подразделения группировки «Север» продвигаются в районах Волчанска, Купянска и на изюмском направлении, в то время как ВСУ пытаются контратаковать. Российская группировка «Север» продолжает наступательные операции, стремясь создать буферную зону вдоль границы. Ранее Министерство обороны РФ сообщало о значительных потерях ВСУ в этой зоне ответственности.