Экс-сенатора Любимова обвиняют в получении взяток на 272 млн рублей

Бывший губернатор Рязанской области и экс-сенатор Николай Любимов обвиняется в получении сразу нескольких взяток на общую сумму более 270 млн рублей. Об этом рассказал председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в интервью ТАСС.
По его словам, одна из взяток в размере 252 млн рублей была получена Любимовым за назначение на пост вице-губернатора и общее покровительство. Еще две взятки — в размере 12 млн и 8 млн рублей — предназначались за содействие в заключении госконтрактов на поставку медицинского оборудования.
В декабре 2024 года Басманный суд Москвы арестовал Николая Любимова по делу о получении взятки в особо крупном размере.
Любимов занимал пост мэра Калуги в период с 2010 по 2015 год, затем год возглавлял Законодательное собрание Калужской области. В 2017—2022 годах он был губернатором Рязанской области, а позже занимал должность вице-президента Московского финансово-промышленного университета «Синергия». В сентябре 2022 года Любимов занял место сенатора Совета Федерации от Рязанской области.
Накануне глава Генпрокуратуры РФ Александр Гуцан сообщил о планах совершенствовать антикоррупционную работу. По его словам, в ведомстве хотят сделать так, чтобы ни высокие должности, ни связи не могли создать иллюзию недосягаемости для правосудия.