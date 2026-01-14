Экс-сенатора Любимова обвиняют в получении взяток на 272 млн рублей

По его словам, одна из взяток в размере 252 млн рублей была получена Любимовым за назначение на пост вице-губернатора и общее покровительство. Еще две взятки — в размере 12 млн и 8 млн рублей — предназначались за содействие в заключении госконтрактов на поставку медицинского оборудования.