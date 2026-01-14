Ричмонд
В Невинномысске произошёл пожар из-за упавших обломков БПЛА ВСУ

В Невинномысске в Ставропольском крае обломки украинского беспилотника упали в районе жилого дома, в результате чего возник пожар. Как сообщил глава города Михаил Миненков, пострадавших и разрушений нет.

Источник: Life.ru

«Один из беспилотников упал в районе одного из домов по улице Баумана. Никто не пострадал. Жертв, разрушений нет, но сам факт. Сейчас место оцепили, небольшой пожар потушат. Отразили уже огромное количество беспилотников», — сказал Миненков.

По его словам, расчёты противовоздушной обороны продолжают отражать атаку беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ). Мэр попросил не снимать и не выкладывать какие-либо материалы.

Ранее мобильные огневые группы Вооружённых сил Российской Федерации пресекли попытку атаки украинских дронов на военные и гражданские объекты в Белгородской области. Беспилотники были уничтожены у границ региона, что позволило сорвать атаку противника. В Минобороны особо отметили, что мобильные огневые группы обеспечивают круглосуточную защиту гражданского населения и подразделений Вооружённых сил Российской Федерации.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

