Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Волонтеры подтвердили гибель екатеринбуржца, которого нашли с пакетом на голове

Волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» подтвердили гибель 47-летнего прораба Ильи Одушева, тело которого могли найти на екатеринбургском Шарташе с пакетом на голове. Его поиски прекращены.

Следователи выясняют обстоятельства смерти мужчины.

Волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» подтвердили гибель 47-летнего прораба Ильи Одушева, тело которого могли найти на екатеринбургском Шарташе с пакетом на голове. Его поиски прекращены.

«Найден, погиб. Соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении отряда в соцсетях.

Поиски Одушева велись с 6 января после того, как он вышел в магазин за хлебом и пропал. Позже появилась версия, что его могли жестоко задушить пакетом. Прохожие обнаружили труп вечером 12 января. Ведется розыск подозреваемого. В силовых структурах тему не комментируют. Подробнее о ЧП, — в сюжете URA.RU.