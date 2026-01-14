Волонтеры подтвердили гибель екатеринбуржца, которого нашли с пакетом на голове

Следователи выясняют обстоятельства смерти мужчины.
Волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» подтвердили гибель 47-летнего прораба Ильи Одушева, тело которого могли найти на екатеринбургском Шарташе с пакетом на голове. Его поиски прекращены.
«Найден, погиб. Соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении отряда в соцсетях.
Поиски Одушева велись с 6 января после того, как он вышел в магазин за хлебом и пропал. Позже появилась версия, что его могли жестоко задушить пакетом. Прохожие обнаружили труп вечером 12 января. Ведется розыск подозреваемого. В силовых структурах тему не комментируют. Подробнее о ЧП, — в сюжете URA.RU.