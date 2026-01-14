Ричмонд
В Челябинске отменили занятия для младших классов из-за морозов

Занятия в школах Челябинска для учеников с 1 по 7 классы первой и второй смены отменены в связи с низкой температурой воздуха. Об этом сообщили в городской администрации.

Решение принято комитетом по делам образования Челябинска. Причиной отмены занятий послужили аномально низкие температуры.

По данным сервиса Gismeteo, утром 14 января температура воздуха в Челябинске составляла −29 градусов. Ночью столбик термометра опускался до −32 градусов. Прогнозируется дальнейшее похолодание.

Ранее Камчатку накрыл мощнейший циклон, в результате чего приостановлено авиасообщение, рейсы пригородных автобусов отменены, а школьники переведены на дистанционное обучение. В Петропавловске-Камчатском образовались сугробы, достигающие второго этажа зданий. Движение по трассам, ведущим до Мильково и Усть-Большерецка, полностью остановлено из-за сильного снегопада и шквалистого ветра. Власти региона призвали жителей воздержаться от выхода на улицу и использования личного транспорта. Большинство предприятий перешли на удалённый режим работы, а служебный автопарк правительства выполняет функции бесплатного такси, перевозя граждан по ключевым городским маршрутам.

