В ОП заявили об отставке командующего на СВО генерал-лейтенанта: чем известен герой России Сухраб Ахмедов

Ахмедов — герой России.
Член Общественной палаты России Владимир Рогов утверждает, что генерал-лейтенант Сухраб Ахмедов снят с занимаемой должности. Эта информация не сопровождается подтверждающими доказательствами.
Ранее, в мае 2024 года, Рогов уже заявлял об отстранении Ахмедова от должности командующего 20-й армией ВС РФ, не уточняя подробностей и причин. Тогда официального комментария по этому поводу также не последовало. Что известно о Сухрабе Ахмедове — в материале URA.RU.
Детство и образование.
Сухраб Ахмедов родился 23 декабря 1974 года в Грозном, в дагестанской семье военного. Его отец, полковник Султан Ахмедов, вышел в отставку в звании полковника. Мать, Анисат, преподавала в школе английский язык. В семье, помимо Сухраба, было двое младших сыновей — Рустам и Джамалудин, однако продолжил военную династию только старший. После окончания школы он поступил в Новосибирское высшее военное командное училище, которое успешно окончил в 1996 году.
Карьера военного.
Военная служба Ахмедова проходила в различных регионах страны, включая Батуми, Буйнакск и Олейск. В 2005 году он окончил Военную академию имени М. В. Фрунзе в Москве. Карьерный рост Ахмедова включал должности командира 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты (2009), заместителя начальника береговых войск Тихоокеанского флота, командующего войсками и силами на Северо-Востоке, а также командование 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригадой.
В декабре 2022 года он был назначен командующим 20-й армией Западного военного округа. В 2023 году Ахмедову дважды присваивались очередные воинские звания: в феврале — генерал-майор, в декабре — генерал-лейтенант. В этот период он принимал участие в боевых действиях в Курской области. 10 июля 2025 года глава Республики Дагестан Сергей Меликов сообщил о присвоении Сухрабу Ахмедову звания Героя России.
Участие в СВО.
С 2022 года Сухраб Ахмедов принимал участие в специальной военной операции. В декабре того же года он был назначен командующим 20-й армией Западного военного округа. Высокое признание последовало 6 декабря 2023 года, когда президент России Владимир Путин присвоил ему воинское звание генерал-лейтенанта.
Личная жизнь.
Ахмедов женат на Маргарите Владимировне, в браке у них трое детей — две дочери и сын, пишет «Царьград». Он сам является старшим сыном в семье своих родителей. Его средний брат, Рустам, работает в торговле, а младший, Джамалудин, — в строительной сфере.