В ОП заявили об отставке командующего на СВО генерал-лейтенанта: чем известен герой России Сухраб Ахмедов

Сухраб Ахмедов родился 23 декабря 1974 года в Грозном, в дагестанской семье военного. Его отец, полковник Султан Ахмедов, вышел в отставку в звании полковника. Мать, Анисат, преподавала в школе английский язык. В семье, помимо Сухраба, было двое младших сыновей — Рустам и Джамалудин, однако продолжил военную династию только старший. После окончания школы он поступил в Новосибирское высшее военное командное училище, которое успешно окончил в 1996 году.