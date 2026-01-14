Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны РФ: За ночь над территорией Ростовской области отразили атаку 25 БПЛА

Бойцы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 48 дронов, 25 из них — в небе над Ростовской областью.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области в ночь на среду, 14 января, в небе над Ростовской областью были ликвидированы 25 БПЛА. Как сообщили в министерстве обороны России, это больше половины из замеченных над территорией страны дронов за эти часы.

— В течение прошедшей ночи, с 23:00 13 января и до 7:00 мск 14 января, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 48 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — уточнили в военном ведомстве.

Из них 25 — над территорией Ростовской области. Еще 13 — в небе над Ставропольем, пять — в Брянской области, три — в Крыму и по одному — в Белгородской области и на Кубани.

— В Ростовской области воздушную атаку отразили в десяти городах и районах — в самом Ростове, в Новочеркасске, Волгодонске, а также Боковском, Кашарском, Миллеровском, Мясниковском, Милютинском, Каменском и Усть-Донецком районах, — сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

По информации главы региона, в Ростове в результате атаки беспилотников пострадали две квартиры в многоэтажных домах микрорайона Левенцовского, а в садовом товариществе «Факел» и в Ленинаване Мясниковского района сгорели два дома, у третьего повреждена кровля. Четыре человека, в том числе четырехлетний ребенок, были доставлены в больницу: их состояние врачи оценивают как средней степени тяжести.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.

На Левенцовке в Ростове после атаки БПЛА загорелись квартиры в многоэтажках.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше