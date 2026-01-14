Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярском крае сломал позвонок после катания на тюбинге

В Зеленогорске завели уголовное дело по выявленному в соцмедиа сообщению о травмировании мужчины при катании на тюбинге.

Источник: Комсомольская правда

Как сообщили в Следственном комитете Красноярского края, информацию о происшествии они обнаружили в социальных сетях.

По версии ведомства, 6 января 2026 года в экстрим-парке «Золинский» 29-летний мужчина при съезде со специально оборудованной трассы подлетел на трамплине, выпал из тюбинга и упал на снег.

В результате зеленогорец получил перелом позвонка. Теперь ему предстоит длительная реабилитация.

Следователи завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Максимальное наказание по статье — до двух лет лишения свободы.

Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства случившегося. Специалисты проведут судебно-медицинскую экспертизу для установления степени тяжести вреда, причиненного здоровью мужчины.