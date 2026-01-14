В Красноярском крае сломал позвонок после катания на тюбинге

Как сообщили в Следственном комитете Красноярского края, информацию о происшествии они обнаружили в социальных сетях.
По версии ведомства, 6 января 2026 года в экстрим-парке «Золинский» 29-летний мужчина при съезде со специально оборудованной трассы подлетел на трамплине, выпал из тюбинга и упал на снег.
В результате зеленогорец получил перелом позвонка. Теперь ему предстоит длительная реабилитация.
Следователи завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Максимальное наказание по статье — до двух лет лишения свободы.
Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства случившегося. Специалисты проведут судебно-медицинскую экспертизу для установления степени тяжести вреда, причиненного здоровью мужчины.